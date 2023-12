VIDÉO - Le football turc est malade : une bagarre générale éclate en plein match, cinq joueurs exclus

Une bagarre générale a éclaté, mercredi 20 décembre, lors d'un match de troisième division turque entre Bursaspor et Diyarbekirspor, qui s'est terminé dans le chaos. Les deux équipes en sont venues aux poings et aux pieds sur la pelouse, causant l'interruption de la partie. Cinq joueurs ont été exclus par l'arbitre. Un nouvel exemple de la violence qui ronge le football en Turquie.

Des scènes intolérables qui se répètent match après match en Turquie. Huit jours après le lynchage public d'un arbitre, menacé de mort par le président d'Ankaragücü, Faruk Koca, et au lendemain de l'irruption surréaliste sur la pelouse du président d'Istanbulspor, Ecmel Faik Sarialioglu, furieux après une décision arbitrale, le football turc refait les gros titres des faits divers. Et ce, seulement quelques heures après la reprise des championnats, qui avaient été suspendus une semaine.

Mercredi 20 décembre, la rencontre opposant Bursaspor à Diyarbekirspor (0-2), en troisième division, s'est terminée dans le chaos. Une bagarre générale a éclaté sur le terrain, où une pluie de coups, d'une violence inouïe, ont été échangés.

Alors que l'on jouait les dernières minutes de cette affiche de la 18ᵉ journée, les esprits se sont échauffés après la célébration moqueuse de Bünyamin Yürür (82ᵉ, 0-2), qui est allé chambrer les supporters de Bursaspor. L'ensemble des joueurs et des staffs des deux formations en sont venues aux mains. Dans la cacophonie, des supporters se sont mêlés à ce déchaînement inadmissible de violence. Pour stopper le pugilat, les forces de l'ordre, présentes pour encadrer la partie, ont dû intervenir.

Une fois le calme revenu, après de longues minutes d'anarchie, l'arbitre a sorti les cartons à pelle. Cinq joueurs au total ont été expulsés, deux du Bursaspor et trois de Diyarbekirspor. L'officiel a finalement fait jouer le temps restant, avant de renvoyer tout le monde aux vestiaires. Mais, au coup de sifflet final, le combat a repris de plus belle. Bien qu'escortés par la police, les joueurs et le staff de Diyarbekirspor ont été pris à partie jusque dans les travées du stade, où ils ont pu se mettre à l'abri.