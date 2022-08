Twirling Pompon, championnes du monde !

Elles préparaient cette compétition depuis trois ans. Mais plus que les techniques, ce sont les valeurs transmises par leur coach qui ont fait la différence. Une victoire collective pour ces 47 sportives âgées de treize à 25 ans. La médaille fièrement accrochée autour du cou, elles ont encore du mal à y croire. "C'est magique, ça fait trois ans qu'on attend ça. Ça y est, on l'a" ; "On l'a ramené, ça y est", se réjouissent-elles.