Ukraine : reine des Jeux paralympiques

Vendredi, tous ont manifesté contre la guerre, le poing levé. Le président du Comité paralympique ukrainien, Valeriy Sushkevych, a précisé : "Nous aurions pu juste renoncer à venir, mais on a réussi, malgré tout, à tous être présents et à prendre un avion pour représenter l’Ukraine”. Un voyage, on l’imagine, extrêmement difficile physiquement et mentalement. Alors une fois sur place, chaque instant, chaque lieu compte pour se faire entendre. En coulisse ou sur les pistes, avec sept médailles ce samedi, les athlètes ukrainiens ont eu autant d'occasions d’afficher fièrement leur drapeau.