VIDÉO - Ultim Challenge : l'émotion de Charles Caudrelier après avoir franchi le mythique Cap Horn

L'Ultim Challenge, c'est la course autour du monde à la voile réservée aux maxi-trimarans. Charles Caudrelier, largement en tête, a franchi mardi le symbolique Cap Horn, au sud de l'Amérique latine. Une réussite après quelques jours de ralentissement dû à une mer très agitée.

Après avoir mis en pause sa course quelques jours pour éviter une tempête, le navigateur Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), leader de l'Ultim Challenge, ne peut contenir son émotion. Parti il y a près d'un mois de Brest (Finistère), il a franchi le cap Horn ce mardi en tête de la course, seul sur son voilier à la pointe de la technologie qui vole au-dessus des flots.

Une récompense, une délivrance après une traversée du Pacifique éprouvante : "Horrible, il y avait cinq à six mètres de mer", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article. "À chaque vague, tu entends des bruits. Tu ne sais pas ce qui va casser, t'as peur (...) C'est quand même bien violent !".

Il s'agit du 4e Cap Horn pour Charles Caudrelier, qui domine toujours ses poursuivants. Derrière, Armel Le Cléac'h et le Maxi Banque Populaire XI pointe à 2775 miles de la tête, devant Thomas Coville (3069). Ils sont, selon l'organisation de la course, attendus "ce week-end" au Cap Horn.

Durant ce périple autour de l'Antarctique, certains ont fait d'étonnantes rencontres, comme Armel Le Cléac'h, qui après des semaines de solitude, a aperçu un bateau de croisière français. Deuxième de la course, il devrait passer le cap Horn dans les prochains jours. Charles Caudrelier, lui, file à travers l'Atlantique. Il entame désormais son retour vers Brest (Finistère), avec désormais un peu plus de 7000 miles (12.964 km) à parcourir jusqu'à l'arrivée de la course.