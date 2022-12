Coupe du monde : les images de l'accueil triomphal des joueurs argentins

En pleine nuit, et alors qu'un jour férié a été décrété, des supporters en transe attendent fiévreusement le bus. Certains vont passer la nuit ici pour espérer voir leurs joueurs, ils iront ensuite au centre de Buenos Aires où les joueurs présenteront la Coupe du monde, et comme vous le montre la vidéo en tête de cet article, ils sont ultra-motivés et surexcités juste pour espérer voir passer ce bus." Comment ne pas venir remercier des personnes qui nous ont rendu si heureux, on est dans un pays qui souffre beaucoup et ces gars font de nous les personnes les plus heureuses du monde", confie un supporter argentin.