VIDÉO - France-Argentine sous un autre angle : des images inédites de la finale

L'occasion de revoir à quel point Griezman, Mbappé ou Upamecano, n'étaient pas vraiment là dans la première heure de cette finale. Les ballons étaient argentins et les erreurs françaises. Aucune réaction des Bleus, et en face, la beauté du jeu argentin, à l'image de cette action si finement et rapidement menée qui conduit aux deuxième but des Argentins. De quoi énerver Didier Deschamps et le pousser à procéder à deux remplacements avant la mi-temps.