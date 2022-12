VIDÉO – Un but et un carton rouge pour Vincent Aboubakar, revivez la fin de match folle du capitaine camerounais face au Brésil

Alors que la rencontre entre Camerounais et Brésiliens se dirigeait vers un match nul, les Lions Indomptables sont partis à l’assaut d’une défense brésilienne en retard sur son replacement défensif. Sur le côté droit, Ngom Mbekeli centre vers la surface de réparation et trouve Vincent Aboubakar, qui place une tête surpuissante au fond des filets, laissant le portier Ederson statique devant ses buts (90+2’). Déjà auteur d'une somptueuse louche face à la Serbie, Vincent Aboubakar a de nouveau marqué ce Mondial de son empreinte.

Un but historique pour le Cameroun, immédiatement célébré par l’attaquant qui a retiré son maillot dans la foulée lors de sa célébration, avant d’être rejoint par ses coéquipiers. Mais quelques instants plus tard, c’est le retour à la réalité : déjà averti au cours de la rencontre, l’arbitre américain Ismail Elfath lui adresse un second carton jaune, synonyme d’expulsion.

Un carton rouge pris avec le sourire par l’ancien joueur du FC Porto, qui devient le premier joueur à marquer et être expulsé dans une même rencontre en Coupe du monde depuis … Zinédine Zidane lors de la finale du Mondial 2006, face à l’Italie.