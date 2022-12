Coupe du monde : une journée de folie en Argentine

C'est la plus grande fête que l'Argentine ait connue depuis plus de 30 ans, et ils sont des dizaines de milliers à y participer. Dans les rues de Buenos Aires, devant l'obélisque, une déferlante de bleu ciel et de blanc. Tout un peuple qui chante à l'unisson dans un pays traversé par les crises économiques, où près d'un Argentin sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont pas souvent eu le cœur à célébrer, mais cette nuit, tout leur est permis.