Vallée de la Mort : le défi fou d'un champion français

C'est l'endroit le plus chaud de la planète. La température de l'air est à plus de 50 °C. Dans la Vallée de la Mort, personne n'est assez fou pour s'éloigner plus de dix minutes de son véhicule climatisé, à part Ludovic Chorgnon. Ce Français de 50 ans et chef d'entreprise s'est lancé un défi complètement fou. Il vaut réussir dans ce désert un Ironman, une course extrême de 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied.