Vallon des Auffes : l’OM, les Bleus et Jean-Pierre Pernaut sur le terrain

Jean-Pierre Pernaut, ce jour-là, avait aussi conquis le cœur des pêcheurs de ce petit port marseillais. Jean-Pierre disait souvent que ce journal délocalisé, ici dans ce cadre idyllique, était un de ses meilleurs moments de télé. Et il a aussi laissé un souvenir impérissable au club de pétanque juste à côté. Ce matin entre deux parties, Alain et Hervé ont ressorti les photos de leur rencontre avec celui qu'ils ont d'abord essayé d'appeler monsieur Pernaut avant d'être corrigés. "Il n'y a pas de monsieur Pernaut, appelez moi Jean-Pierre. Nous a-t-il dit. Et à partir de là, j'ai des souvenirs énormes, ça m'a marqué, ça me marque encore.", nous confit Alain. "C'est un peu notre tonton à tous, il fait partie de la famille de chaque Français.", nous avance Hervé. Un membre de la famille, dont ici on gardera ces images pleine de joies et de sourires en bleu, blanc, rouge.