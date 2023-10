VIDÉO - Violences OM/OL : des failles dans la sécurité ?

Plusieurs groupes en profitent. Des bouteilles de bière et des canettes fracassent la vitre avant droite. L'entraîneur et son adjoint sont blessés par les éclats de verre. Fabio Grosso a subi douze points de suture et 30 jours d'arrêt.

La rencontre était pourtant classée à risque de niveau quatre sur cinq. Quelque 465 policiers étaient mobilisés, mais rien n'y fait. La scène se répète à deux reprises. Et 35 minutes plus tard, à 19 h 20, deux autres bus remplis, cette fois, de supporters lyonnais sont pris pour cible dans la même rue au même niveau. Puis encore, quatre nouveaux bus supplémentaires, quelques minutes plus tard.