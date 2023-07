VIDÉO - Le championnat du monde de lancer de haches et de couteaux, une passion très française

L'œil aiguisé, Yan se concentre. Il va lancer ses haches 60 fois. Objectif, tirer dans le mille. Sur le pas de tir, 126 lanceurs, des Français surtout, mais aussi des Anglais, et même un Australien. Mais attention, c'est tout de même sérieux. Nous sommes au championnat du monde de lancer de haches et de couteaux. Une vingtaine d'épreuves, et la plus spectaculaire est le lancer à longue distance.