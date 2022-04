VIDÉO - Voici le camp de base (5 étoiles) des Bleus pour la Coupe du monde au Qatar

"Il y a beaucoup de verdure et de l'eau", s'est réjoui le patron de la Fédération française de football au micro de Bein Sports. "C'est un hôtel relativement petit, mais magnifique", selon Noël Le Graet, "à quatre minutes d'un terrain d'entraînement et 20 minutes de n'importe quel stade". Les Bleus disposeront en effet du stade Jassim-bin-Hamad, où évolue habituellement le club d'Al-Sadd, pour s'entraîner non loin de là, à cinq kilomètres au sud de l'hôtel.