VIDÉO - Voile : les images de l'arrivée de Charles Caudrelier, vainqueur de l'Ultim Challenge

Charles Caudrelier a passé mardi la ligne d'arrivée de l'Ultim Challenge à Brest, la première course autour du monde en solitaire en trimaran. Le Français a parcouru plus de 50.000 kilomètres sur les flots.

Un exploit qui restera dans les annales. Après plus de 28.000 milles (51.000 km) parcourus sur les mers du globe, et 50 jours de navigation, Charles Caudrelier a achevé, mardi 27 février, l'Ultim Challenge en arrivant à Brest. Arrivé dans le port finistérien sous un grand soleil, le skipper français écrit une nouvelle page de l'histoire en remportant la première course autour du monde en solitaire en trimaran.

Le navigateur a réalisé un quasi sans faute à bord de son Maxi Edmond de Rothschild, malgré les conditions météorologiques difficiles rencontrées sur son parcours, notamment aux abords du cap Horn, franchi après 30 jours de course, puis au niveau des Açores. "Il a fait preuve de raison et de sagesse pour préserver son bateau jusqu’au bout", a salué lundi Pierre Hays, de la direction de course. "Il a été monstrueux depuis le début de cette course. On n’en doutait pas. Il a fait quelque chose d’incroyable. Il montre à ses pairs qu’il est un grand marin", s'est, de son côté, félicité Cyril Dardashti, directeur général de l'écurie Gitana. "C’est un grand moment pour nous tous, pour l’équipe, pour Charles, pour notre armateur", a-t-il encore lancé.

Son premier poursuivant, Thomas Coville (Sodebo), n'est espéré à Brest que jeudi.

La prouesse réalisée par Charles Caudrelier est une rareté. Depuis Alain Colas en 1974, huit marins seulement ont bouclé un tour du monde en solitaire sur un trimaran. C'est la toute première fois que cette performance est réalisée dans le cadre d'une course.