VIDÉO - Vingt-cinq ans après, les champions du monde français refont le match !

Au programme, quelques parties de padel, un dîner de gala payant, un concert et surtout un tournoi de foot entre des équipes mises sur pied par une multitude d'entreprises, essentiellement locales. Chacune d'entre elle s'est vue attribuer, via tirage au sort, l'une des icônes tricolores présentes : Didier Deschamps, Christian Karembeu, Christophe Dugarry, Bernard Diomède, Alain Boghossian, Bixente Lizarazu, Lionel Charbonnier, Fabien Barthez et, bien sûr Zinedine Zidane.

Sur le terrain, les anciens Bleus mouillent le maillot et le public en prend plein les yeux. Les supporters ne cachent pas leur enthousiasme. "C'est un rêve qui devient réalité, de voir les champions du monde, Zizou, d'aussi proche", lance l'un d'entre eux. "Les petits, ça leur fait découvrir un peu ce que, nous, on a vécu il y a 25 ans. Et puis il y a une bonne ambiance. C'est sympa, on se régale", abonde un autre, visiblement ravi.