VIDÉOS - Le bijou de Rashford, le sang-froid de Foden... revivez les buts anglais contre les Gallois

L'Angleterre en mode diesel. Décevants dans le premier acte, les Three Lions ont passé la seconde au retour des vestiaires. Ils ont finalement, largement et logiquement, dominé de faibles Gallois (0-3). Une victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale et de première place du groupe B. Au tour suivant, les Anglais affronteront le Sénégal.

C'est Marcus Rashford qui a réveillé les siens d'un maître coup franc au retour des vestiaires (0-1, 50').