VIDÉOS - Irlande-France (0-1) : le pétard de Benjamin Pavard, l'arrêt monumental de Mike Maignan

Une ouverture trouvée par... Benjamin Pavard, relancé par "DD". Déclassé au Qatar, après avoir disputé le premier match de la Coupe du monde contre l'Australie (4-1), le 22 novembre dernier, le joueur du Bayern Munich a su saisir la main tenue par son sélectionneur. Volontaire et combatif, à défaut d'être brillant, il a retrouvé grâce à ses yeux en transperçant le rideau de fer irlandais. À la 50e minute, il a intercepté une passe mal assurée de Josh Cullen, avant d'envoyer une mine, qui a touché la barre avant de se loger dans le but de Bazunu. Un but dont l'esthétique n'est pas sans rappeler sa demi-volée contre l'Argentine en 2018.