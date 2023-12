Violences en Grèce : tous les matchs du championnat de football à huis clos jusqu'en février

Les supporters grecs ne sont plus les bienvenus dans les stades de football. Le gouvernement a tapé du poing sur la table, lundi 11 décembre, en annonçant un huis clos total pour toutes les rencontres du championnat jusqu'au 12 février. Une conséquence des violences survenues en marge d'un match de volley, le 7 décembre à Athènes, au cours desquelles un policier a été grièvement blessé.

À situation urgente, mesure extraordinaire. Alors que la France fait face à un regain de violences dans et autour de ses stades, le gouvernement grec, confronté à un déchaînement de brutalité, a décidé de faire preuve de fermeté. Il a annoncé, lundi 11 décembre, que les rencontres de football se disputeront désormais sans public, et ce jusqu'au 12 février. "Tous les matchs du championnat de Grèce se dérouleront à huis clos pour les deux prochains mois", a indiqué le porte-parole de l'exécutif, Pavlos Marinakis. Une décision actée après les violences commises, le 7 décembre, lors d'un derby de volley, à Athènes, entre l'Olympiakos et le Panathinaïkos, durant lesquelles un policier a été grièvement blessé par une fusée de détresse.

Cette mesure exceptionnelle, a-t-il ajouté, pourra s'appliquer "au cas par cas aux matchs européens des équipes grecques" qui participent à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence. Il a ainsi été décidé, par exemple, que la rencontre de C3 opposant l'Olympiakos au club serbe de Backa Topola, jeudi 14 décembre (21h), se déroulera derrière des portes closes.

Pour endiguer ces violences, des caméras haute définition et des systèmes d'entrée électroniques avec vérification de l'identité des supporters seront aussi mis en place dans tous les stades. "Depuis de nombreuses années, des criminels se faisant passer pour des fans commettent des crimes graves, blessant grièvement et tuant", a dénoncé Pavlos Marinakis.

Des drames à répétition dans le sport grec

Depuis des années, le sport grec, en particulier le football, est gangrené par le hooliganisme. Dans un pays en crise économique, les tribunes deviennent des exutoires, où l'agressivité s'adosse aux rivalités entre clubs, nourries par des propriétaires aux intérêts dépassant les limites du terrain et qui n'hésitent pas à exacerber les tensions. Avant l'attaque du policier la semaine passée, dont l'état de santé est toujours jugé "critique", la Grèce a été le théâtre de drames. En février 2022, un jeune homme de 19 ans avait été tué à Thessalonique par des hooligans d'un club rival. En août 2023, un autre supporter de 29 ans de l'AEK Athènes avait été assassiné lors d'une attaque de hooligans croates et grecs dans la capitale.

Face à l'urgence de la situation, des arbitres du championnat de football, aussi malmenés, avaient fait part, la semaine dernière, de leur intention de mener une grève à partir du 16 décembre. Et ce, "jusqu'à ce que les conditions deviennent normales pour (leur) intégrité physique". Les pouvoirs publics sont allés plus loin afin de brusquer les consciences.