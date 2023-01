Violences dans le patinage : décès de Gilles Beyer, accusé de viols par son ancienne élève Sarah Abitbol

Dans une déclaration écrite à l'AFP, Gilles Beyer avait reconnu "des relations intimes" et "inappropriées" avec Sarah Abitbol, lui présentant des "excuses". Après ces révélations, il avait été mis en examen en janvier 2021 par un juge d'instruction pour agressions sexuelles par personne ayant autorité et harcèlement sexuel par personne ayant autorité, et placé sous contrôle judiciaire pour des faits présumés plus récents.