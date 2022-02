Wesh Ham inflige une énorme amende à Kurt Zouma pour avoir maltraité son chat

"La plus grosse amende possible". Après la diffusion sur les réseaux sociaux de deux vidéos, relayées par le tabloïd The Sun, où on voit Kurt Zouma frapper violemment un de ses chats, la punition en interne est tombée. Le club anglais de West Ham a annoncé avoir infligé au défenseur international français la "plus grosse amende possible" suite à cette affaire qui a scandalisé l'opinion publique en Angleterre et un peu partout dans le monde.

Le montant maximal d'une amende qu'un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s'élèverait à près de 300.000 euros au total. "Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", a précisé le club.