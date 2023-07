Wimbledon 2023 : Français, nouvelle ère, duels au sommet... trois choses à savoir sur le tournoi

Pour la troisième fois de l'ère Open, après 1968 et 2021, les Français ont échoué, cette année, à passer le deuxième tour de Roland-Garros. La meilleure chance locale, Caroline Garcia, a cédé contre la Russe Anna Blinkova (4-6, 6-3, 7-5), mettant un point d'exclamation à l'échec cuisant des joueurs et joueuses tricolores. Globalement, les exploits et épopées mémorables ont été rares ces dernières années en Grand Chelem, même si Hugo Gaston, Adrian Mannarino ou plus récemment Caroline Garcia ont offert çà et là quelques éclairs d'exception.

Conséquence directe, les Richard Gasquet, Alizée Cornet, Diane Parry et autres Jérémy Chardy, qui prendra sa retraite après le tournoi, s'avancent revanchards pour ce Wimbledon. La majorité des espoirs reposent, encore une fois, sur Caroline Garcia, toujours cinquième joueuse mondiale, notamment grâce à sa demi-finale lors de l'US Open 2022. Diminuée à l'épaule droite, et pas à 100%, la native de Saint-Germain-en-Laye a tout de même un bon coup à jouer, avec un premier tour contre l'Américaine Katie Volynets, modeste 123e au classement WTA, puis une partie de tableau relativement abordable - elle pourrait tout de même croiser les Américaines Coco Gauff (N.4) et Jessica Pegula (N.7) - jusqu'aux demi-finales. Alizée Cornet pourrait, elle, affronter Elina Rybakina, tenante du titre, dès le deuxième tour.

Chez les hommes, Adrian Mannarino, en grande forme dernièrement, à l'instar de sa finale à Majorque la semaine passée, devra passer l'obstacle Daniil Medvedev au deuxième tour pour espérer s'ouvrir le tableau. L'espoir Arthur Fils retrouvera lui Alejandro Davidovitch Fokina, son bourreau à Roland-Garros. Au final, ce sont sans doute l'inusable Richard Gasquet, confronté à son compatriote Corentin Moutet d'entrée, et Ugo Humbert, dont le gazon est la surface favorite, qui pourraient tirer leur épingle du jeu et donner un peu de relief au bilan des Français dans cette édition.