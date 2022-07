Exploit à Wimbledon : Alizé Cornet bat la n°1 mondiale Iga Swiatek

La Française de 32 ans affrontera en huitièmes de finale l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e), qui a quant à elle vaincu la Tchèque Barbora Krejcikova (13e).

Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au deuxième tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu'elle a disputés depuis : Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.