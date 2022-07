Wimbledon : trois Françaises en huitième de finale, plus aucun tricolore dans le tableau masculin

Le tennis féminin à la fête. Une semaine après le début de Wimbledon, trois Françaises sont parvenues à se qualifier pour les huitièmes de finale du Grand Chelem londonien, une performance qui peut faire rougir leurs homologues masculins, tous absents de la deuxième semaine. Ce samedi, Alizé Cornet, 37e au classement WTA, a réalisé l'exploit de battre la première mondiale Iga Swiatek, qui restait pourtant sur 37 victoires consécutives. Elle élimine la Polonaise en deux sets, 6-4, 6-2.

Elle rejoint ainsi au tour suivant deux autres Françaises, Harmony Tan et Caroline Garcia. La première, 115e mondiale, avait réussi la grande performance d'éliminer la revenante Serena Williams au premier tour, et n'a pas perdu un seul set depuis. Caroline Garcia (55e), elle, n'avait plus remporté la moindre rencontre à Wimbledon depuis 2017. La Lyonnaise vient d'en enchaîner trois consécutives, et retrouve les huitièmes de finale.