Rugby : pas de doublé pour Antoine Dupont, l’Irlandais van der Flier élu meilleur joueur du monde

Organisée à Monaco par World Rugby, la cérémonie des World Rugby Awards, équivalent du Ballon d’Or pour les rugbymen et rugbywomen, a récompensé l’Irlandais de 29 ans, devenu le troisième joueur irlandais à être désigné meilleur joueur du monde après le talonneur Keith Wood en 2001 et Johnny Sexton en 2018. Ce dernier était notamment dans la liste des autres nommés pour le titre, avec Antoine Dupont et le Sud-africain Lukhanyo Am.

Le jury, composé d'anciens joueurs et joueuses internationaux, a couronné à travers van der Flier une année pleine pour l'Irlande, première nation du classement mondial, qui place quatre de ses hommes dans l'équipe-type. Le XV du Trèfle a remporté neuf de ses onze matches en 2022, ne s'inclinant qu'en France (30-24) dans le Tournoi et lors du premier test de sa tournée victorieuse historique en Nouvelle-Zélande (42-19).