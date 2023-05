XV de France : à quatre mois de la Coupe du monde, Fabien Galthié détaille le programme des Bleus

"Pendant les huit semaines de préparation, il y aura également des moments de récupération individualisés et, même, deux coupures collectives, a précisé Fabien Galthié. On a construit ce programme avec beaucoup de précision." Pour les trois dernières semaines, le sélectionneur a par ailleurs prévu de retourner à Capbreton, dans les Landes, où le XV a déjà ses habitudes pour s'y être déjà réuni lors de sa préparation au Tournoi des Six Nations, en janvier dernier.

Parallèlement, le XV de France aura ses matchs de préparation, avec le premier contre l'Écosse, à Murrayfielf, le 5 août. Les Bleus retrouveront ensuite ces mêmes Écossais à Saint-Etienne, le 12 août, avant de se rendre à Nantes, le 19 août, pour jouer contre les Fidji. Le 21 août, la liste des 33 joueurs qui joueront le Mondial sera définitivement révélée, avant un dernier match test le 27 août, au Stade de France, contre l'Australie. Ce match sera également le dernier avant l'ouverture de la Coupe du Monde que les Bleus débuteront contre les All Blacks, troisièmes du dernier Mondial au Japon en 2019.