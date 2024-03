XV de France : après leur 2ᵉ place au Tournoi des Six Nations, quand reverra-t-on les Bleus ?

Le XV de France s'est imposé sur le fil face à l'Angleterre (33-31), samedi soir, pour son dernier match du Tournoi des Six Nations. Les Bleus vont désormais retourner en club pour la suite du championnat. Quand reverra-t-on la sélection tricolore ?

Les Bleus se quittent avec le sourire. Cinq mois après une élimination prématurée lors de "sa" Coupe du monde, le XV de France a retrouvé des couleurs à l'occasion du Tournoi des Six Nations. Malgré un départ plus que chaotique (lourde défaite contre l'Irlande, victoire controversée en Écosse et nul tristement historique face à l'Italie), les hommes de Fabien Galthié ont bien réagi en s'imposant au pays de Galles, puis samedi soir dans le "Crunch" face à l'Angleterre. De quoi leur offrir de bons souvenirs et quelques certitudes sur leur force de caractère, avant leur prochain rassemblement prévu dans plusieurs mois.

Les titulaires de retour en novembre ?

En juillet, le XV de France disputera sa traditionnelle tournée d'été. Au départ, deux rencontres devaient être au programme, en Argentine, face aux Pumas, les 6 et 13 juillet. Selon les informations de Midi Olympique, les Bleus auront, avant leur départ pour l'Amérique du Sud, un match de gala à disputer à Bilbao (Espagne). Leur adversaire ? Une sélection mondiale, emmenée par l'ancien sélectionneur des All Blacks, Ian Foster. À cela s'ajoute également une rencontre contre l'Uruguay, dans la première quinzaine de juillet, selon la même source.

Un programme chargé, même si les Bleus ne devraient pas franchement ressembler à l'équipe ayant disputé la Coupe du monde ou le Tournoi des Six Nations. Fabien Galthié pourra s'appuyer sur un groupe de 42 joueurs, mais uniquement ceux peu ou pas sollicités pendant le Tournoi et qui n'auront pas disputé la finale du Top 14, programmée le 28 juin. Un moyen, surtout, d'offrir quelques sélections à ceux qui toquent à la porte des Bleus.

Les titulaires, eux, devraient retrouver le maillot frappé du coq quelques mois plus tard, à l'occasion de la tournée d'automne. Trois rencontres sont au programme, face au Japon (9/10 novembre), à la Nouvelle-Zélande (16/17 novembre) et à l'Argentine (23/24 novembre). L'habituel capitaine Antoine Dupont sera peut-être de retour avec les Bleus, qui retrouveront pour la première fois depuis un an leur enceinte du Stade de France.