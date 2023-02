XV de France : gravement blessé, Anthony Jelonch dit au revoir au Tournoi des Six Nations, et peut-être au Mondial

Mais l'essentiel est (presque) ailleurs. Anthony Jelonch est sorti blessé et boitillant au bout d'un quart d'heure de jeu, remplacé par son partenaire en club François Cros. Les examens ont révélé que le troisième ligne toulousain souffrait d'une grave blessure. "Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Vous connaissez le protocole : c'est quasiment six mois d'absence, entre l'opération et la rééducation", a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse.

L'ancien joueur de Castres, proche du capitaine Antoine Dupont, est d'ores et déjà forfait pour les deux dernières rencontres du Tournoi, contre l'Angleterre (11 mars, 17h45) et le Pays de Galles. Cette nouvelle remet également en cause la présence du joueur de 26 ans au Mondial-2023 en France, programmé du 8 septembre au 28 octobre.