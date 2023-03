XV de France : Saint-André vient au soutien de Novès et lui a "envoyé deux SMS"

Depuis le temps qui le dit... Très critiqué pendant son mandat pour ses résultats déplorables - sous ses ordres le XV de France a fini 4e du Tournoi en 2012, 2014, 2015 et dernier en 2013 puis a surtout connu l'humiliation face aux All Black lors de la dernière Coupe du monde (62-13) - Philippe Saint-André a toujours évoqué l'organisation du rugby français et la place périphérique accordée aux Bleus pour expliquer ses échecs.

Des carences structurelles, donc, dont selon PSA, Guy Novès allait lui aussi rapidement être victime, comme il l'avait confié à metronews en début de Tournoi : "Je connais les limites du système et je sais qu'il va y être tôt ou tard confronté". Calendrier, doublons avec le Top 14 et temps de préparation limité pour la sélection, le staff du nouveau sélectionneur a en effet lui aussi dressé ce même constat négatif après l'ultime défaite contre l'Angleterre samedi (21-31), synonyme de cinquième place pour les Bleus...