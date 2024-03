Yonne : un footballeur de 13 ans meurt après un malaise en plein match

Un jeune joueur de foot est décédé après avoir été victime de douleurs à la poitrine lors d’un match à Sens, dans l’Yonne, ce samedi. Malgré un massage cardiaque et une prise en charge rapide des secours, son décès a été prononcé à l’hôpital. Une cellule psychologique va être ouverte pour soutenir les enfants et les adultes présents lors du drame.

Drame terrible sur un terrain de foot. Un joueur de 13 ans est décédé ce samedi après-midi à Sens, dans l’Yonne, alors qu’il participait au match opposant les équipes U15 de la Jeunesse Sénonaise et de l'entente Paron-Saint-Clément, révèlent nos confrères de France Bleu Auxerre.

Après s’être plaint de douleurs à la poitrine, le jeune joueur a demandé à quitter le terrain. Quelques minutes plus tard, il va s'écrouler sur le banc de touche. Malgré un massage cardiaque et l’intervention rapide des pompiers et du SAMU, son décès sera prononcé à l’hôpital de Sens où il avait été admis en urgence absolue.

"Tout le monde est abasourdi"

"D’après les premières informations qui nous sont remontées, il n’y a pas eu de choc lors de la rencontre, il se serait écroulé", indique à L’Yonne Républicaine l’adjoint au maire de Sens en charge des sports. "Tout le monde est abasourdi (…) ll y avait tous les parents autour, les entraîneurs, les dirigeants, les bénévoles, tous ses coéquipiers, c’est quelque chose de très violent".

Alors que les deux clubs ont adressé un message de soutien à la famille et aux proches du défunt sur les réseaux sociaux, une cellule de soutien psychologique va être mise en place ce lundi pour prendre en charge les jeunes et les adultes présents lors du drame. Aucune enquête sur les circonstances de la mort de l’adolescent n’a été ouverte à ce stade.