Immobilier : quel impact auront les réformes promises par Emmanuel Macron ?

XERFI pointe un problème : le maintien de la taxation de l’immobilier locatif va rendre ce placement moins attractif que les valeurs mobilières (actions, obligation, etc.) qui sont exclues de l’IFI. Toutefois, là aussi, cet impact sera modéré. La réforme Macron prévoit l’apparition d’une "flat tax" sur les loyers immobiliers au taux uniforme de 30%. Selon, XERFI la majorité des propriétaires sont aujourd’hui taxés à 45% (et plus) de leurs revenus locatifs. La plupart des propriétaires bailleurs devrait ainsi voir leur imposition s’alléger avec la flat tax.

Par ailleurs, le cabinet d’expertise économique souligne que les investisseurs immobiliers pourront investir dans la pierre à travers la pierre papier (SCPI, etc.) qui sort de l’IFI. Enfin, les conjoncturistes de XERFI estiment que la création d’un bail de courte durée (entre 3 mois et 1 an), dit de "mobilité professionnelle" (comparable au bail étudiant) apportera une souplesse accrue aux propriétaires.