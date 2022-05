La Cité du goût et des saveurs : l’appétit de partager

Portée par les Chambres de métiers et de l’Artisanat (en partenariat avec MAAF Assurances), la Cité du goût et des saveurs est animée par un réseau d’experts dynamiques. Leur objectif ? Accompagner au quotidien l’ensemble des artisans du secteur alimentaire dans le cadre d’actions collectives, pour des conseils individuels (technique ou coaching) ainsi qu’à travers de la formation continue. Ils sont également les interlocuteurs tout désignés des territoires pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies visant à de structurer les filières alimentaires. Défendant les vertus d’une alimentation locale et responsable dans le souci d’une plus grande durabilité, la Cité du goût et des saveurs favorise les circuits de proximité en rapprochant notamment producteurs, artisans et consommateurs. La lutte contre le gaspillage alimentaire fait également partie de ses axes d’intervention, tout comme aller à la rencontre des élèves dans les écoles afin de les initier au "bien manger".

Mais ce n’est pas tout : parce que la cuisine est autant une affaire de plaisir que de transmission, la Cité du goût et des saveurs organise auprès du grand public, partout en France, des ateliers de cuisine, tous plus gourmands et appétissants les uns que les autres, sous la supervision d’artisans et chefs. De l’atelier viennoiseries à la confection de sushis avec la CMA de la Savoie, de la sculpture culinaire dans l’Ain et mille autres idées en Bretagne, Provence-Alpes-Côte-d’Azur… Le seul moyen de résister à la tentation, c’est d’y succomber. Mais il faut faire vite : les ateliers sont rapidement complets. Heureusement qu’il y en a beaucoup et souvent !

