Noël : en quoi consiste l'Avent, qui commence ce dimanche ?

Dans quatre jours, petits et grands pourront ouvrier leur calendrier de l'avent, pour patienter jusqu'à Noël. Chez les catholiques, l'Avent a débuté dès ce dimanche 27 novembre, soit le quatrième dimanche avant Noël. Quelle est alors la signification de cette période chez les fidèles ?

Le mot "Avent" vient du latin "adventus", qui veut dire arrivée, venue. C'est en fait ce qui marque le début des célébrations des fêtes de fin d'année, et plus particulièrement de Noël, la date la plus symbolique pour les catholiques, puisqu'elle représente la naissance du Christ.