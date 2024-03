Bordeaux, plus belle ville de France ? C'est une formule mathématique qui le dit

Le site de courtage Online Mortgage Advisor a publié un classement inédit, celui des 25 plus belles villes du monde selon... la science ! Pour ce faire, les analystes ont comparé les proportions architecturales de 2400 bâtiments emblématiques au célèbre chiffre du nombre d’or. Résultat : Bordeaux se hisse à la neuvième place mondiale, mais elle est considérée comme la plus belle ville de France, avant Paris.

La beauté peut-elle se mesurer ? La réponse est oui, selon les analystes d’Online Mortgage Advisor. Ils ont relevé le défi d'attribuer une valeur esthétique à des villes à travers le monde. Leur étude ambitieuse s’est basée sur la logique du nombre d’or (1,61803398875… ), qui serait une expression d’harmonie et d’esthétique dans les arts et la nature. Depuis l’Antiquité, de nombreux artistes et architectes ont utilisé ce concept mathématique dans leurs créations. Parmi les plus remarquables, on peut citer les pyramides de Gizeh, le Parthénon en Grèce, la Joconde de Léonard de Vinci et même la Cène. Cependant, on ne sait pas si l’application de ce concept mathématique était intentionnelle ou non.

Venise, plus belle ville du monde

Pour arriver à leurs conclusions, les scientifiques ont d’abord extrait des images de Google Street View pour obtenir les vues de centaines de rues résidentielles et de quelque 2 400 bâtiments emblématiques. Ensuite, ils ont calculé les proportions de tous ces édifices pour déterminer dans quelle mesure chacun d’eux adhérait au nombre d’or. "Plus le score est élevé, plus les bâtiments d’une ville sont en moyenne proches du nombre d’or", écrivent les chercheurs dans leur étude. Cela leur a permis

d’établir un "score de beauté" pour chaque ville.

Roulement de tambour... L'Italie décroche la palme (d'or) avec Venise, déclarée plus belle ville du monde, avec un score de 83,3 %, suivie de près par Rome (82 %). Tandis que Barcelone complète le podium (81,9 %). Florence, une autre perle italienne, atterri, elle, à la 13ᵉ place (73,6%). Mais la France n’est pas en reste, puisque Bordeaux (9ᵉ du classement, 75,3 %) est considérée comme la plus belle ville de France, bien avant Paris à la 12ᵉ place (74,7 %) et Strasbourg (20ᵉ, 69,1 %), les trois seules villes françaises dans ce Top 25.

Il est à noter que dans ces 25 plus belles villes, la plupart sont européennes. Une seule, hors du Vieux Continent, est dans le classement, il s'agit de New-York qui se hisse à la cinquième place, avec 77,7 %. Ce qui amène à une conclusion : que l'on soit amoureux des vieilles pierres ou admiratif de la modernité d'un gratte-ciel, la beauté se cache finalement partout.