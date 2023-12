Bûche au dessert, sapin, attente du père Noël... La petite histoire derrière chaque tradition de fin d'année

Dans quelques jours, les fêtes de Noël promettent comme chaque année d'émerveiller petits et grands. Attente du passage du père Noël, sapin pour décorer la maison, bûche sucrée au dessert : de nombreuses traditions entourent cette période de l'année. Grâce à l'expertise d'une historienne, TF1info retrace la petite histoire derrière ces coutumes connues de tous.

Tous les ans, les mêmes habitudes sont de retour dans les jours précédant Noël. C'est alors le moment de penser au menu du réveillon du 24 décembre ou de décorer son sapin avant le passage du père Noël. Adoptées par beaucoup, ces coutumes ont une histoire riche, mais souvent méconnue. Nadine Cretin, historienne spécialisée des fêtes et des rituels, connaît à l'inverse par cœur des dizaines d'anecdotes sur le sujet, qu'elle a compilé dans plusieurs livres (Histoire du père Noël et Noëls des provinces de France, ed. Le Pérégrinateur). Grâce à son expertise, TF1info revient sur la petite histoire derrière plusieurs de ces traditions de Noël.

Pourquoi attend-on le passage du père Noël ?

Avant que sa figure ne s'impose, le père Noël a eu bien des prédécesseurs. Ses ancêtres ne seraient nuls autres que les "personnages qu'on retrouvait dans les carnavals, avec des coiffures élaborées et des costumes chatoyants", nous explique Nadine Cretin. Dans ces fêtes aux origines très anciennes, ces personnes déguisées, à l'instar de la tradition des "Gille de Binche", en Belgique, distribuent déjà des petits cadeaux lors de leur défilé, comme des bonbons ou des noix.

Mais le père Noël tel qu'on le connaît est aussi inspiré de Saint-Nicolas. La célébration de cet évêque, dont la légende remonte à des origines très lointaines, imprègne au XIXe siècle les États-Unis. Saint patron des enfants, mais aussi des marins, le religieux est fêté outre-Atlantique par les passagers des bateaux parvenant sans problème sur le continent américain. En 1822, dans un texte, un pasteur américain associe Saint-Nicolas à une figure se rapprochant davantage de celle du père Noël actuel. "Il l'imagine alors comme un lutin passant par la cheminée, dans un costume couleur de suie", souligne Nadine Cretin. Les rennes et le traineau sont aussi mentionnés dans cette histoire.

Peu à peu, aux États-Unis, Saint-Nicolas fait alors place à d'autres représentations, se rapprochant toujours plus du père Noël d'aujourd'hui. Il s'impose en France seulement après la Seconde guerre mondiale, durant laquelle nombre de soldats américains ont débarqué en Europe. Il est alors symbolisé "avec des habits de couleurs différentes : du blanc, du rouge, du vert, du bleu...", continue notre experte. Dans le même temps, grâce à ses publicités, Coca-Cola participe aussi à la création de cette image d'un père Noël sympathique, mais qui fait aussi figure d'autorité, venant récompenser les enfants sages uniquement.

Pourquoi le sapin trône-t-il dans les maisons à Noël ?

Avant Noël, impossible de le rater : l'installation d'un sapin est souvent un rituel obligé dans de nombreuses familles. Il est d'abord lié à la période du solstice d'hiver, qui précède de quelques jours le 25 décembre. À cette époque où la plupart des arbres sont dégarnis, l'idée est de "faire rentrer la verdure dans la maison", selon Nadine Cretin. Mais c'est surtout en 1521, à Sélestat, en Alsace, que l'on retrouve les premières véritables traces de cette tradition. Des gardes-forestiers avaient alors été chargés de surveiller les forêts alentour pour limiter le nombre de coupes d'arbres en leur sein, ce qui laisse entendre que de nombreuses familles souhaitaient en arracher un pour leur foyer.

Dans la région, le sapin de Noël est érigé comme un symbole protestant, là où les catholiques préfèrent installer une crèche en l'honneur de la naissance de Jésus. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'arbre s'impose vraiment partout en France. Ses décorations ont aussi évolué. À l'origine, "des pommes étaient installées sur les branches du sapin de Noël, car elles représentaient un symbole d'immortalité", expose la spécialiste. Elles ont ensuite été remplacées par des boules rouges. Les guirlandes électriques, elles, ont pris la place aujourd'hui des anciennes bougies présentes autour de l'arbre pour figurer les douze mois de l'année à venir.

Pourquoi déguste-t-on un gâteau en forme de bûche à Noël ?

Avant que le gâteau sucré ne fasse son apparition dans les assiettes, un véritable morceau de bois était à l'origine de cette tradition datant du Moyen Âge. "Au XIIIe siècle, les serfs offraient à leurs seigneurs une bûche en gage de location de certains terrains, raconte Nadine Cretin. Il fallait qu'elle soit droite, qu'elle soit belle, pour qu'elle soit mise dans la cheminée avec beaucoup de cérémonie et de recueillement." Si la pratique va peu à peu disparaître, des pâtissiers vont se réapproprier cette coutume pour en faire un gâteau.

"Un ouvrier boulanger, Antoine Charabot, qui travaillait dans une pâtisserie de la rue de Buci, à Paris, a été l’inventeur de la crème au beurre en 1879", explique Nadine Cretin. Grâce à lui et à sa nouvelle technique, les recettes de bûches sucrées, des gâteaux finalement assez simples à réaliser pour l'époque, commencent alors à se multiplier. On en trouve dans des livres de cuisine et dans des magasins spécialisés. À l'instar des treize desserts consommés lors du repas de Noël en Provence, la bûche représente aussi l'abondance de ce moment de l'hiver, "Noël étant avant tout l'annonce de la nouvelle année qui renaît, avec de la prospérité".