Noël : qu'est-ce que l'Avent pour les catholiques ?

L'Avent s'ouvre le quatrième dimanche précédant Noël. Pour les catholiques, c'est la période pendant laquelle les croyants doivent se préparer aux célébrations de la naissance du Christ. L'Avent marque également l'entrée dans une nouvelle année liturgique.

Dans quatre jours, petits et grands pourront ouvrier leur calendrier de l'avent, pour patienter jusqu'à Noël. Chez les catholiques, l'Avent a débuté dès ce dimanche 27 novembre, soit le quatrième dimanche avant Noël. Quelle est alors la signification de cette période chez les fidèles ?

Le mot "Avent" vient du latin "adventus", qui veut dire arrivée, venue. C'est en fait ce qui marque le début des célébrations des fêtes de fin d'année, et plus particulièrement de Noël, la date la plus symbolique pour les catholiques, puisqu'elle représente la naissance du Christ.

Préparation à Noël

Dès l'Avent, les fidèles se "préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes", comme le détaille le site de l'Église catholique. Lors de l'Avent, tous sont donc appelés "à la vigilance et au changement de vie".

Chaque dimanche de l'Avent, jusqu'à Noël, une prière particulière retentit dans les églises : la parole des Prophètes. Cette dernière "redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe". Comme l'ensemble des autres célébrations catholiques, l'Avent invite les fidèles à "revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques)".

L'Avent marque également un changement d'année liturgique : comme tous les ans, cette dernière commence avec ce temps de préparation à Noël, pour ensuite s'achever l'année prochaine, à la même période.