DOCUMENT TF1 - Notre-Dame de Paris : les secrets de la délicate reconstruction de la flèche

Il faut s'armer de patience pour reproduire à la perfection les statues : douze jours de travail ont été nécessaires pour faire surgir le visage d'un ange, à la chevelure ciselée, dans un bloc de calcaire. Par miracle, l'original a pu être conservé, après avoir fait une chute de 35 mètres quand la voûte en dessous de la flèche s'est effondrée.

Le double de pierre de cette sculpture du XVIIIe siècle va retrouver sa place. Il faut monter à 80 mètres de hauteur pour observer la grue déplacer la création tout juste terminée, une opération périlleuse. "Il faut être attentif, c'est très précis parce cela descend au millimètre près", décrit Ramazan Duyar, le grutier installé derrière sa vitre. Les yeux rivés sur l'ange recouvert d'un filet, suspendu dans le vide, il fait glisser doucement sa manette.

Dans le trou laissé par la disparition de la flèche, sous le regard concentré du sculpteur Thomas Nafrechoux, le bloc de 500 kilos vient s'ajuster dans le rond de pierre qui forme la clé de voûte de la croisée du transept, au niveau de l'intersection de la croix. L'opération est enfin réussie, l'équipe pousse un soupir de soulagement. "Vu que c'est la dernière pierre, il peut toujours y avoir une incertitude. On n'avait pas fait d'essais avant : les sculpteurs l'ont finie, on l'a prise et on l'a posée. Et tout va très bien", souffle Arnaud Morançais, conducteur de travaux.