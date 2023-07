EN DIRECT - Défilé du 14-Juillet : suivez notre émission spéciale sur TF1 et LCI

LE PROGRAMME DU DÉFILÉ





Les festivités commenceront place de l'Étoile, au pied de l'arc de Triomphe. À 10h15, les 1er et 2e régiments d'infanterie de la Garde républicaine rendront les honneurs à Emmanuel Macron, attendu dès 10h place la Concorde, au bas des Champs-Élysées.





Le défilé militaire s'ouvrira à 10h33 sur "la plus belle avenue du monde". Neuf Alphajet de la Patrouille de France en formation Big Nine ouvriront le défilé aérien du 14 Juillet. Ils seront suivis de 4 Rafale parmi lesquels trois appartenant à l'armée de l'Air indienne. Viendront ensuite les différents défilés, avec les hélicoptères, les troupes motorisés et les troupes montées jusqu'à 11h47. Pour refermer les festivités, un hommage musical sera rendu pour le 80e anniversaire de la médaille de la Résistance. Le départ du président Emmanuel Macron à 12h05 signifiera la fin du défilé.