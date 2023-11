EN IMAGES - Découvrez le palmarès de la France moche

Voici un classement tout ce qu'il y a de plus subjectif. Comme chaque année, Paysages de France a sondé ses 2 000 adhérents pour savoir où se trouvaient, selon eux, les lieux les plus moches dans leur environnement. "Les photos ont été triées, regardées, analysées et, ça y est, les choix ont été faits", lance cette association qui lutte contre la pollution visuelle. Roulement de tambour... Quatre communes sont pointées du doigt dans ce palmarès dévoilé ce lundi 13 novembre.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, "il ne s’agit pas d’un classement des villes les plus moches, mais de quatre endroits de France, dans quatre communes de France, qui, pour nous, représentent un peu de la France moche", précise Paysages de France, qui a lancé ce prix il y a cinq ans, avec l’idée "d’alerter les élus et de faire attention à nos aménagements sur le domaine public", explique à Ouest-France Olivier Saladin, l'administrateur de l'association.