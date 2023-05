VIDÉO : En Indre-et-Loire, ce petit village est le paradis des roses

Il faut ouvrir grand les yeux et s’approcher. Quand les roses fleurissent à Chédigny (Indre-et-Loire), les ruelles deviennent un lieu d’excursion. "On ne peut pas s'en passer. On adore. Chaque fleur, c'est une histoire, chaque fleur, c'est une beauté", affirme une jeune femme. "Ça fait vraiment de belles photos, de beaux tableaux, un mélange de couleurs. C'est un ravissement", poursuit une passante.