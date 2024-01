Épiphanie : d'où vient la tradition de la galette ?

En France, l’Epiphanie est célébrée chaque 6 janvier. La tradition veut que l’on mange une galette des rois. La fève en porcelaine, que l’on trouve à l’intérieur, est apparue au XIXe siècle, en Allemagne.

Elle se décline sous plusieurs formes : frangipane, briochée sous forme de couronne, agrémentée de fruits secs et parfumée à la fleur d’oranger… Nous parlons évidemment de la galette des rois ! On en mange à l’occasion de l’Épiphanie, une coutume initialement païenne, née durant l’époque des Romains. Preuve que la tradition perdure puisque d’après un sondage Ifop publié en 2018, 94 % des Français affirmaient consommer au moins une galette des rois en janvier.

Quelle est l’origine de l’Épiphanie ?

Si beaucoup pensent que l’Épiphanie est liée au christianisme, c’est un leurre. Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l’Épiphanie correspond, à l’origine, à une célébration païenne. On doit la tradition du partage d’une galette aux Romains. Le peuple avait pour habitude de fêter les Saturnales, fêtes du solstice d’hiver. Un événement important célébré entre fin décembre et début janvier en l’honneur de Saturne, le dieu romain du temps. En ce jour particulier, les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. S’ils avaient la main heureuse en trouvant la fève, ils devenaient “Princes des Saturnales” et pouvaient obtenir tout ce qu’ils souhaitaient pendant une journée. L’idée selon laquelle le plus jeune de la tablée choisit la personne à qui sera donnée la prochaine part de galette en allant sous la table revient également aux Saturnales.

Ce n’est qu’après la naissance de Jésus-Christ que l’Épiphanie a trouvé sa date dans le calendrier. La fête est célébrée le 6 janvier chez les Catholiques (et sur le calendrier, traditionnellement le premier dimanche de janvier) et le 19 du même mois par les Orthodoxes. Elle est associée à la présentation du petit Jésus à trois Rois mages venus d’Asie, d’Afrique et d’Europe pour le rencontrer. À ce jour, l’histoire autour de ces rois, leurs prénoms ainsi que leur périple demeurent flous. “Bien des biblistes mettent en doute la véracité de cette séquence” précise le journal La Croix. “Cette invention littéraire de l’évangéliste est faite pour rappeler aux juifs devenus chrétiens que l’enfant de Bethléem était le roi non seulement du peuple d’Israël, mais des nations païennes, autrement dit que le salut s’adresse à tous” précise le quotidien fondé en 1883 par la congrégation de religieux catholiques des Augustins de l'Assomption. La saison de la galette des rois débute douze jours après Noël et se termine le jour de Mardi Gras.

Les différentes coutumes et traditions autour de la galette des rois

La fête de l’Épiphanie veut que l’on se retrouve pour partager une galette des rois en famille ou entre amis. Ce gâteau fait de pâte feuilletée fourrée de frangipane est préparé différemment selon les régions. À la galette se sont ajoutées d'autres coutumes, comme celle de trouver une fève. Au départ, il s’agissait d’une légumineuse, puis le cadeau a monté en grade. Au XIXe siècle, en Allemagne, on a troqué le petit haricot par un produit fait de porcelaine, de quoi donner naissance à un nouvel objet d’exception à collectionner. Celui ou celle qui trouvait la fève pouvait ensuite porter une couronne sur sa tête.

La galette des rois a aussi connu plusieurs appellations. Pendant la Révolution française, elle se faisait appeler “la galette de l'égalité” ou “galette de la liberté” pour remplacer le terme “roi”. Dans le sud de la France, on l'appelle le “gâteau des rois”, en Franche-Comté la “galette comtoise”, alors que les Normands commandent à leur boulanger une “nourolle”. Ce gâteau a également beaucoup de succès à l’étranger : on mange du “kransekage” au Danemark, de la “vassilopita” en Grèce. La galette des rois parvient même jusqu’à séduire le palais des Croates, Portugais, Mexicains et Américains.