Face au "danger avéré", l'Unesco recommande de placer Venise au patrimoine mondial en péril

Venise étant confrontée à "un danger avéré", l'Unesco espère que l'inscription de la ville au patrimoine mondial en péril "entraînera un plus grand engagement et une plus grande mobilisation des acteurs locaux, nationaux et internationaux". L'avis du Centre du patrimoine mondial est pour l'instant indicatif. Pour que Venise intègre la liste du patrimoine en péril, il faudra l'aval des États membres présents lors d'une réunion qui se tiendra du 10 au 25 septembre à Ryad.

Ville insulaire fondée au Ve siècle, devenue grande puissance maritime au Xe siècle, Venise s'étend sur 118 îlots, selon l'Unesco, dont elle a intégré le Patrimoine mondial en 1987. "Venise dans son ensemble est un extraordinaire chef-d'œuvre architectural car même le plus petit monument renferme des œuvres de certains des plus grands artistes du monde, tels Giorgione, Titien, le Tintoret, Véronèse et d'autres", explique l'organisation onusienne.