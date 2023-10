Halloween : citrouilles, déguisements, tournée des enfants… La petite histoire derrière les traditions

À l’origine, Halloween est une fête dérivée de la fête celte de Samain, célébrée en Irlande à cette période de l’année. Si cette fête est très ancienne, elle commence vraiment à se répandre à partir des XVIIIe et XIXe siècle. Le 31 octobre, on célèbre d’abord le jour de "la veille de tous les saints", une nuit avant la Toussaint. "C’est une fête liée à la présence du noir et de l’obscurité, explique à TF1info Nadine Cretin, historienne, anthropologue, et spécialiste des rituels festifs et spirituels. Dans l’hémisphère Nord, on avance vers le solstice d’hiver, il fait de plus en plus sombre : la nuit a toujours été propice aux revenants et aux créatures surnaturelles. Il y avait déjà de quoi frissonner avec ça.”