Pourquoi fête-t-on la Saint-Patrick le 17 mars ?

Ce dimanche 17 mars, c'est la Saint-Patrick : mais pourquoi célèbre-t-on cette fête ? Il s'agit de la date d'anniversaire de la mort de Saint-Patrick, considéré comme le fondateur du christianisme irlandais. D'une fête religieuse, elle est devenue un jour férié en Irlande.

Le 17 mars, c’est la Saint-Patrick, une fête incontournable aux yeux de tous les Irlandais. Mais que fête-t-on exactement ? Le 17 mars fait référence à la date d’anniversaire de la mort de Saint-Patrick, en l’an 461. Saint patron de l'Irlande, il est considéré comme son évangélisateur et comme le fondateur du christianisme irlandais.

Contrairement aux idées reçues, Saint-Patrick n’est pas né en Irlande, mais en Grande-Bretagne entre 373 et 390. Jusqu’à son adolescence, il se considère plus ou moins comme un païen, un quasi-athée. C’est à 16 ans que sa vie bascule. Enlevé par des pirates, il est vendu comme esclave en Irlande vers 405. Il aurait été berger pour le compte d'un chef de clan irlandais. Durant ces six dures années de captivité, il va sentir monter en lui l’appel de la foi. Il apprend la langue locale et finit par se convertir au christianisme. C’est alors que Dieu lui apparaît : il lui ordonne de s’enfuir et d’embarquer pour la Bretagne insulaire. Il y parvient miraculeusement, et rentre chez lui aux alentours de 411.

Le symbole du trèfle

Le jeune homme fraîchement converti, diverses traditions font mention d'un voyage en Gaule pour acquérir la formation religieuse qui lui manque, où il adopte le pseudonyme de Patrick. Il s'y serait consacré à des études théologiques pendant deux ans. Un séjour en Gaule glorifiant, puisqu’il devient diacre, puis évêque.

En 432, le pape Célestin Iᵉʳ envoie Patrick en Irlande pour évangéliser les païens. L’évêque prêche les princes et les druides, et parvient à convertir plusieurs hauts dirigeants, comme les rois de Dublin et de Munster. Il fonde l’Église d’Irlande, dont il pose les canons et la discipline, et sillonne le pays en semant évêchés et monastères. Ce sont les moines ainsi formés qui coucheront par écrit la tradition littéraire orale de l’Irlande : c’est donc grâce à eux que l’histoire et la mythologie irlandaises nous sont encore connues aujourd’hui. À la mort de Saint-Patrick aux alentours de 461, l’Irlande bénéficie de la paix civile et est devenue majoritairement chrétienne.

Selon la tradition, c’est également à Saint-Patrick que l’Irlande doit son symbole : le trèfle. Afin de mener à bien la conversion des Irlandais, il décide d’utiliser le trèfle à trois feuilles. Avec sa forme, celui-ci lui permet d’expliquer aux Irlandais le mystère de la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour autant, la couleur traditionnelle associée à l'origine à Saint-Patrick était le bleu, une nuance de bleu porte même son nom. En 1798, la société des Irlandais unis déclenche une rébellion afin d’instaurer une République dans le pays. Ils décident de porter un trèfle et la couleur verte de leur drapeau se transforme alors en symbole. Tous deux sont devenus des emblèmes de la Saint-Patrick. La tradition veut donc que l'on s'habille en vert sur cette journée.

D'une fête religieuse à un jour férié

C'est en 1631 que le pape Urbain VIII décide de reconnaître la Saint-Patrick comme une fête religieuse le 17 mars. Celle-ci est inscrite du même coup au calendrier liturgique catholique, devenant un jour saint pour les catholiques d’Irlande. La fête ayant lieu pendant le Carême, la tradition pour les croyants est de rompre le jeûne à l’occasion de la Saint-Patrick.

Mais la fête religieuse se transforme en fête populaire et s’est imposée comme la fête nationale non-officielle de l’Irlande. En 1903, le 17 mars est officiellement déclaré jour férié en Irlande. C'est un jour férié non seulement en Irlande, en Irlande du Nord, mais aussi sur l'île de Montserrat, dans les Caraïbes (fondée par des réfugiés irlandais) et la province canadienne de Terre-Neuve. Lorsque la Saint-Patrick tombe un dimanche, comme c'est le cas en 2024, le jour férié est déplacé au lundi. Ce n’est qu’en 1931 que la toute première parade de la Saint-Patrick se déroule en Irlande.

Mais c’est véritablement dans les années 1990 que la Saint-Patrick devient un festival de célébration et de promotion de la culture irlandaise. Dans le monde entier, les célébrations comprennent des défilés, des festivals et des Ceili (fêtes avec de la musique et des danses folkloriques gaéliques). Ce n'est pas Dublin, mais New York qui organise la plus grande parade de la Saint-Patrick. Avec ses deux millions de spectateurs, la parade passe sur la Cinquième avenue devant la cathédrale Saint-Patrick. Cette manifestation trouve son origine en 1762 quand les soldats irlandais défilaient dans la ville le 17 mars. Environ 31,5 millions d'Américains ont déclaré une ascendance irlandaise lors du dernier recensement en 2021. L'une des principales raisons de l'émigration irlandaise a été la famine de la pomme de terre en Irlande, à la fin des années 1840, lorsque des millions de personnes ont quitté le pays pour se rendre aux États-Unis.

La Saint-Patrick s’empare petit à petit des autres villes du monde, ce qui a créé le "Global Greening". Cet événement consiste à illuminer les monuments les plus célèbres du monde comme : la tour de Pise, le Moulin Rouge ou encore l’Empire State Building, en vert bien évidemment.