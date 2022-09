Journées du patrimoine : ils habitent dans un monument historique

Au quotidien, ce sont deux mondes qui se côtoient : les visiteurs d'un côté, et les habitants de ce château de l'autre, l'un des plus anciens de France. De cette maison inhabituelle, la cuisine, l'une des plus vieilles pièces du château, sert de salle de devoirs. "C'est là où on fait les devoirs, où on déjeune et on dîne [...] On a des sols datant du XVIe, une grande cheminée. On est dans une atmosphère un petit peu particulière dans cette pièce", souligne au micro du 20H le comte Louis-Elzéar de Sabran-Pontevès, propriétaire du château.

Ses deux fils ont toujours habité entre ses murs, chargés d'Histoire. Pour l'aîné des garçons, âgé de 16 ans, Elzéar de Sabran-Pontevès, le salon est l'une des plus belles pièces du château. "Depuis mon enfance, je trouve que c'est la plus belle. On peut y rester, y lire des livres, c'est la pièce la plus calme", explique-t-il.