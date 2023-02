Langue française : "Apéritif", "bamboche"... Comment les mots prennent-ils un nouveau sens ?

Mais comment sont validés ces nouveaux usages de la langue ? Nous sommes allés poser la question à l'éditrice du dictionnaire le plus vendu en France. "Pour qu'un mot rentre, pour qu'un nouveau sens rentre, il faut qu'énormément de personnes - on parle de milliers, voire des millions de personnes - l'aient utilisé. Le mot - ou le nouveau sens - doit être partagé par l'ensemble de la francophonie, et pas uniquement, par exemple, par une catégorie professionnelle ou une génération ", explique Carine Girac-Marinier, directrice du département "Langue française" aux éditions Larousse.

Parmi les mots que vous employez, certains changent sûrement de sens, mais lesquels ? Rendez-vous dans quelques années.