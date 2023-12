Le dernier étage de la Tour Eiffel ferme pour un mois à partir du 8 janvier

Le sommet de la tour Eiffel sera fermé au public pendant un mois, du 8 janvier au 9 février. Comme tous les ans, des travaux sont nécessaires pour restaurer le monument. En 2022, 5,8 millions de touristes ont visité la Dame de fer.

Du 8 janvier au 9 février, les touristes ne pourront pas admirer les toits de Paris depuis le dernier étage de la tour Eiffel. En cause, des travaux de maintenance pour rénover le sommet du monument. Les visiteurs pourront toujours monter jusqu'au deuxième étage de la tour et profiter des illuminations à la nuit tombée.

Les travaux vont concerner plusieurs aspects de la tour : escaliers, planchers, éclairages, radiateurs… "Depuis 2022, les travaux de maintenance annuels concernent tout particulièrement les ascenseurs menant au sommet, composés chacun de deux cabines", précise le site de la tour Eiffel. Ils doivent être rendus plus fiables et plus économes en énergie.

Les Jeux Olympiques en ligne de mire

À 300 mètres d'altitude, le sommet subit de plein fouet le vent et les intempéries qui peuvent l'endommager : "Lorsque le vent au sol atteint par exemple une vitesse de 50 km/h, il souffle à plus de 80 km/h au sommet de la tour." Un quotidien qui abîme aussi la peinture : la Dame de fer est en train d'être repeinte. Elle va retrouver sa couleur d'origine, jaune-brun, voulue par son concepteur, Gustave Eiffel.

En 2022, plus de 5 millions de visiteurs se sont pressés pour découvrir le monument le plus emblématique de Paris, qui doit être prêt pour les Jeux Olympiques. Le Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, accueillera les épreuves de volleyball et de cécifoot, dans un stade temporaire à ciel ouvert.