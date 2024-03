Le lundi de Pâques tombant un 1ᵉʳ avril, un hasard du calendrier qui ne se reproduira pas de sitôt

En ce week-end de Pâques, les enfants vont pouvoir mêler chasse aux œufs et blagues le 1ᵉʳ avril. Une concordance de date rare, qui ne se reproduira pas avant très longtemps.

C'est la septième fois seulement que cela se produit depuis 1900. Hasard du calendrier, le lundi de Pâques tombe en cette année 2024 à une date pour le moins rare et symbolique : le 1er avril. Cette particularité, qui pourrait donner l'idée à certains de mêler quelques blagues à la traditionnelle chasse aux œufs, ou d'acheter plus de poissons en chocolat que d'ordinaire, ne se reproduira pas avant... 2086.

Depuis le début du siècle dernier, le lundi de Pâques n'est donc tombé un 1ᵉʳ avril que six fois, à savoir en 1907, en 1918, en 1929, en 1991, en 2002 et en 2013. Notons toutefois que, plus récemment, le 1ᵉʳ avril a coïncidé avec le dimanche de Pâques, à défaut du lundi, comme en 2018.

Comment est fixée la date de Pâques ?

Si la fête de Pâques est toujours célébrée un dimanche, la date varie en revanche d'une année sur l'autre pour tomber généralement entre le 22 mars et le 25 avril. Mais comment est-elle fixée ? En fonction de la position de la lune, selon une décision remontant au concile de Nicée en 325. Il avait alors été acté que le jour de Pâques serait le premier dimanche qui suit la pleine lune.

Pour rappel, ce jour-là, catholiques et protestants célèbrent la résurrection de Jésus-Christ, symbole du passage de la mort à la vie après la crucifixion. Si le lundi de Pâques est férié en France, comme dans d'autres pays aux racines chrétiennes prégnantes, ce statut n’est pas directement lié à la religion. Alors qu’au Moyen Âge, toute la semaine qui suivait Pâques était traditionnellement chômée, au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte a réduit cette période à un jour, le "lundi de Pâques", sans que celui-ci ne corresponde à une quelconque commémoration chrétienne. À noter que dans d'autres pays, comme en Espagne, le jour qui précède Pâques, à savoir le "vendredi Saint", est lui aussi chômé.

Quelle est l'origine du 1ᵉʳ avril ?

La coutume du "poisson d'avril", elle, remonte à l’époque médiévale lorsque, au XVIe siècle, le roi Charles IX décida que l'année ne commencerait plus le 1ᵉʳ avril, mais le 1ᵉʳ janvier. Certains ayant du mal à s'habituer à ce nouveau calendrier, la tradition consistant à s'offrir des cadeaux le 1ᵉʳ avril, elle, perdura. C'est dans ce contexte que quelques petits farceurs imaginèrent l'idée de faire des blagues, dont la plus répandue aujourd'hui est sans doute celle qui consiste à s'accrocher des poissons dans le dos.