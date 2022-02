Les jeunes talents de l'artisanat : Axel, 23 ans, transmet déjà l'art du métal

Pour ses élèves, parfois plus âgés que lui, Axel est un modèle de réussite. Motivé, il faut l'être pour suivre des cours en atelier et en salle de classe avec la particularité chez les Compagnons du Devoir de passer d'une ville à l'autre chaque année. Pour Axel, c'était sept en tout, jusqu'à l'île de la Réunion. Toujours loin de sa famille à Dijon, mais sans aucun regret. Aujourd'hui, il va à la rencontre des patrons pour placer et suivre des apprentis Compagnons. A 23 ans, il a le talent mais aussi tout le temps pour décider de son avenir.