Les traditions de Noël les plus déconcertantes dans le monde

En France, les traditions de Noël sont finalement plutôt simples par rapport à d’autres pays. En Ukraine, les araignées portent chance et ne sont pas chassés des domiciles. Au Venezuela, on se rend à la messe tout en faisant du sport.

En France, la période de Noël est associée aux guirlandes lumineuses dans les rues et les vitrines de magasins, aux repas de famille, aux téléfilms qui finissent toujours bien ou encore à l’ouverture des cadeaux le 24 décembre au soir, ou le 25 au matin. À l’étranger, comment célèbre-t-on la naissance de Jésus ? Les coutumes des autres pays à Noël sont parfois déconcertantes !

Des arbres de Noël décorés de toiles d’araignées en Ukraine

Dans l’Hexagone, la plupart des arbres de Noël sont décorés de guirlandes, boules et autres objets rouges et blancs. En Ukraine, ce sont de fausses toiles d’araignées qui sont disposées sur les branches. Fêtent-ils Halloween en même temps ? Non, que l’on vous rassure, elles n’ont pas une signification morbide ou étrange ! Cette tradition remonte à très longtemps : une pauvre femme n’avait pas les moyens de s’offrir de guirlandes pour décorer son sapin. Un jour, elle se réveilla et vit l’arbre couvert de toiles d’araignées. La lumière du soleil passait à travers les trous et cette femme s’est sentie bénie. Depuis, l’Ukraine associe les toiles d’araignées à la chance, tout comme la Pologne ou l’Allemagne, qui considèrent que trouver une araignée ou une toile dans un arbre de Noël est synonyme d’espoir.

Le cornichon caché dans l’arbre de Noël

Au sein de nombreux pays, l’arbre de Noël sert de cachette à… un cornichon ! Vous avez bien lu. La croyance populaire veut que la personne qui trouve l’ornement en forme de concombre miniature à travers les branches soit accompagné de chance dans sa vie. Elle reçoit alors un cadeau supplémentaire. Qui va s’amuser à cacher un cornichon dans son sapin de Noël cette année ?

Le jet de pudding au plafond en Slovaquie

L’adage selon lequel on ne doit ni s’amuser ni gaspiller la nourriture n’est visiblement pas arrivé jusqu’aux oreilles de nos amis slovaques. Dans ce pays situé en Europe centrale, le pudding a le pouvoir de prédire l’avenir. Lors du repas de Noël, l’homme le plus âgé de la famille (et pas forcément le plus sage) prend une cuillerée de loksa et la jette au plafond. Comment savoir si les membres du foyer seront bénis ? Plus le pudding collera, plus la chance vous sourira.

Direction la messe en rollers au Vénézuela

Au Venezuela, pas question de manquer la messe de Noël ! Les habitants de Caracas, la capitale du pays d’Amérique du Sud, ne s’y rendent pas à pied ou en voiture comme partout ailleurs : ils prennent leurs rollers ! Chaque année, la ville ferme la plupart des routes afin d’assurer la sécurité des croyants jusqu’à l’église. Cette tradition remonte possiblement aux années 1950, lorsque après la messe, les familles se rassemblaient pour s’offrir des cadeaux. De nombreux rollers faisaient partie des présents à déballer.