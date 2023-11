Marchés de Noël de Strasbourg : tout ce que vous devez savoir pour une visite réussie dans la Capitale de Noël

Plus de 300 chalets accueilleront très bientôt gourmandises et pièces d’exception symbolisant le Noël alsacien. Il n’y a pas seulement un mais plusieurs marchés de Noël à Strasbourg. Attention aux dates, les chalets fermeront à partir du 24 décembre.

Lorsque l’on songe aux marchés de Noël, celui de Strasbourg nous vient en tête en premier. Il faut dire qu’il comble petits et grands depuis le Moyen Âge, ce qui fait de lui l’un des plus vieux marchés européens. La grande ville d’Alsace est considérée comme la Capitale de Noël en raison de son ambiance chaleureuse et festive à cette période de l’année. Si vous comptez découvrir l’édition 2023 du 24 novembre au 24 décembre, voici ce qu’il faut savoir pour passer un moment magique.

Il n’y a pas un mais plusieurs marchés de Noël à Strasbourg

Beaucoup l’ignorent, mais le marché de Noël de Strasbourg ne se situe pas à un seul endroit dans la ville alsacienne, mais il investit toute la Grande-Île, soit le centre-ville historique. Certains commerçants s’installent même dans les quartiers périphériques. Il n’y a donc pas un marché à découvrir, mais plusieurs. En un week-end, il est totalement jouable de tous les faire et c’est ce que nous vous recommandons, car chacun d’entre eux a sa spécificité. Les chalets sont à découvrir notamment au niveau des places de la Cathédrale et du Château, de la place Kléber (qui accueille chaque année le grand sapin). Sur la place Broglie, on trouve le plus vieux marché de Noël de la ville, le Christkindelsmärik des débuts. À proximité de la terrasse Rohan et de la place du Marché-aux-Poissons, ce sont les stands dégustation qui méritent le détour, tandis que le square Louise-Weiss accueille les petits producteurs alsaciens. La place du Temple-Neuf est appréciée pour la décoration toujours très recherchée des boutiques, mais aussi ses stands gourmands et d’artisanat. Ne manquez pas non plus le marché de Noël des places Benjamin-Zix et Saint-Thomas.

Il est préférable de se garer en dehors de la ville

L'édition 2022 du marché de Noël de Strasbourg a connu une fréquentation record, avec environ 2,8 millions de visiteurs, d’après la mairie de Strasbourg. Cette année, la ville alsacienne devrait accueillir de nombreux touristes et la municipalité compte bien en profiter. La Ville de Strasbourg a revu les prix du stationnement à la hausse, raison pour laquelle nous vous recommandons de vous garer dans des parkings en dehors de la ville et de vous rendre dans le centre en transports en communs. En parallèle, l'Eurométropole de Strasbourg va mettre en place un dispositif de panneaux de signalisation pour accompagner les visiteurs qui ne connaissent pas la ville.

Animations du village de l’avent, décoration de sapin… Les activités à faire avec les enfants

Les marchés de Noël de Strasbourg ont tout prévu pour illuminer les yeux des enfants ! Strasbourg, Capitale de Noël, propose notamment une programmation de spectacles et d’ateliers créatifs pour préparer les fêtes au village de l’avent. Du côté du marché OFF, les enfants pourront s'amuser avec des jeux inspirés de la fête foraine par Creative Vintage, mais aussi explorer les secrets du recyclage plastique grâce à l'OctoLabo d'Octopus. La Maison du Compost propose une initiation au compostage, alors que de belles histoires contées en français et en Langue des Signes Française seront à écouter lors d’ateliers réservés à nos grands rêveurs.